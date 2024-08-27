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В Новосибирске начался суд над женщиной, разбившей камеру журналисту

Инцидент произошел 7 марта.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

Кировский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела против 50-летней женщины, которая набросилась на журналиста и испортила камеру оператора.

— Насонова Ж. обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналистов по ч. 3 ст. 144 УК РФ, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.

Как сообщала КП-Новосибирск, инцидент произошел 7 марта 2024 года. Съемочная группа приехала на склад, расположенный на улице Сибиряков-Гвардейцев из-за жалобы новосибирца, который купил у оптовика некачественный термос и не смог вернуть деньги.

Журналист собирался задать вопросы 50-летней предпринимательнице, однако она отказалась давать комментарий. Далее женщина стала требовать съемочную группу покинуть помещение. Получив обоснованный отказ, она несколько раз ударила журналиста по спине и разбила объектив камеры.

В публикации указано, что Насонова не признают вину и продолжает утверждать, что журналисты не имели права ее снимать.

Следующее судебное заседание назначено на 10 октября.