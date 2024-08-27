В Новосибирске начался суд над женщиной, разбившей камеру журналисту

Как сообщала КП-Новосибирск, инцидент произошел 7 марта 2024 года. Съемочная группа приехала на склад, расположенный на улице Сибиряков-Гвардейцев из-за жалобы новосибирца, который купил у оптовика некачественный термос и не смог вернуть деньги.