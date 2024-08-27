Владельцам поврежденных квартир в Кизеле выплатят по 15 тысяч рублей

В Кизеле владельцам квартир, поврежденных после взрыва газа в доме на ул. Ленина, 34, краевые власти выплатят по 15 тыс. руб. Деньги пойдут на их первоочередные нужды.
Также по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина жильцам поврежденных квартир назначили финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости назначили. Сумма компенсации варьируется в зависимости от причиненного ущерба.
В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что обследование разрушенного дома продолжается, завершилась его инструментальная часть. Специалисты приступили к необходимым расчетам, после которых будет принято решение о восстановлении здания или строительстве нового.
«Наша общая задача — как можно скорее обеспечить людям комфортные условия проживания. Продолжаю держать ситуацию на особом контроле», — заверил Дмитрий Махонин.
Жильцы разрушенного дома в Кизеле заключили договоры на муниципальное жилье. В предоставлении муниципальных квартир нуждаются 10 семей из дома на ул. Ленина, 34.