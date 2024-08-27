Три человека скончались в лобовом столкновении «Лады» и Opel в Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области автомобиль «Лада Гранта» под управлением 27-летнего жителя Владимирской области вылетел на встречную полосу и врезался в Opel Astra с 61-летним жителем Репьевского района за рулем. Оба водителя и пассажир «Лады», 28-летний житель Владимирской области, скончались от травм на месте происшествия. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД во вторник, 27 августа.