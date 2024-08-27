Три человека скончались в лобовом столкновении «Лады» и Opel в Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области автомобиль «Лада Гранта» под управлением 27-летнего жителя Владимирской области вылетел на встречную полосу и врезался в Opel Astra с 61-летним жителем Репьевского района за рулем. Оба водителя и пассажир «Лады», 28-летний житель Владимирской области, скончались от травм на месте происшествия. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД во вторник, 27 августа.
Авария случилась накануне в 6:10 на 8 км автодороги М-4 «Дон» — Воробьевка — Калач. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал представитель прокуратуры Калачеевского района. Прокуратура взяла ход полицейской проверки на контроль.
Кроме того, для деблокировки погибших, смыва горюче-смазочных материалов и сбора информации на место аварии привлекался пожарно-спасательный расчет.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Калачеевском районе автомобиль Renault Logan под управлением 72-летнего местного жителя вылетел в кювет. Водителя и 72-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами. Впоследствии женщина скончалась.