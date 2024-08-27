Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали оторвавшего сиденье в метро мужчину

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который оторвал сиденье в поезде столичного метро и скрылся с места преступления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, мужчина хотел воспользоваться им во время прогулок.

Источник: РИА "Новости"

«28-летний приезжий из Нижегородской области совершил акт вандализма в московском метро — умышленно вырвал сиденье полуприседа из обшивки вагона электропоезда, приведя его в полную непригодность и причинив ущерб. Свой поступок он объяснил так: сиденье ему понадобилось, чтобы во время прогулок не садиться на асфальт или бетон. Выйдя из метро, он понял, что сиденье ему не подходит и выбросил его. Личность злоумышленника была установлена благодаря камерам видеонаблюдения, после чего он был задержан», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене отметили, что инцидент произошел в вагоне электропоезда Калужско-Рижской линии. Пассажир, действуя из хулиганских побуждений, умышленно вырвал сиденье полуприседа из обшивки вагона. Завернув сиденье в газету, мужчина вышел на станции метро «ВДНХ». Возбуждено уголовное дело о вандализме.

метро