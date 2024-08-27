В Москве задержали оторвавшего сиденье в метро мужчину

«28-летний приезжий из Нижегородской области совершил акт вандализма в московском метро — умышленно вырвал сиденье полуприседа из обшивки вагона электропоезда, приведя его в полную непригодность и причинив ущерб. Свой поступок он объяснил так: сиденье ему понадобилось, чтобы во время прогулок не садиться на асфальт или бетон. Выйдя из метро, он понял, что сиденье ему не подходит и выбросил его. Личность злоумышленника была установлена благодаря камерам видеонаблюдения, после чего он был задержан», — говорится в сообщении.