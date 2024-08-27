Названа вероятная причина массовой гибели рыбы в калининградском озере

«Наши коллеги из ветеринарной службы отбирали анализы от уточек, которые погибли. Там птичьего гриппа не нашли и заболевания Ньюкасла тоже не нашли. Есть все подозрения, что происходит залповый сброс. Но констатировать факт мы пока не можем, пока не получим результаты. Есть периодичность, с которой кто-то что-то сбрасывает. И выходит ситуация, что утки гибнут с определенной периодичностью», — уточнил Никитин.