Школу Башкирии залило в дожди после капремонта

«Затапливает цокольный этаж, столовую, когда идут особенно сильные дожди, — рассказала UFA.AIF.RU. и.о. директора школы села Бахтыбаево Эльбира Калимьянова, которая работает на посту руководителя с июля (предыдущий директор Сергей Андриянов уволился). — По факту затопления был составлен акт. Да, действительно деньги на ремонт выделялись. Но что мы могли сделать: по смете сумма расходов составляла 15 миллионов рублей, а выделили всего 4 млн. Мы не могли не срубить старые тополя, опасные для жизни, не установить ограждение — этот тоже вопрос безопасности. Кроме того, нам была просто необходима скважина, ведь до этого туалет нормально не работал, детям приходилось порой и на улицу ходить. Так и ушли все деньги, которые выделены».