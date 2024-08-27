Школу Башкирии залило в дожди после капремонта

В Бирском районе Башкирии дожди затопили среднюю школу в cеле Бахтыбаево. Ремонт здесь делали совсем недавно — в 2022 году, на работы ушло почти 26 млн рублей, большая часть этих денег — федеральные. Отмостка и водостоки изначально были включены в перечень работ, но они выполнены не были. Теперь школу в сжатые сроки пытаются привести в порядок к 1 сентября. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.
Затопило столовую
Проливные дожди в Бирском районе Башкирии, как и по всей республике, продолжаются с начала июля. И для школы в деревне Бахтыбаево все закончилось очень печально. В здании, которое уже через несколько дней должно принять учеников, залило цокольный этаж. На фотографиях, которые обеспокоенные родители разослали журналистам, одна из стен насквозь промокла, на полу стоят тазики, кругом вода. Снимки изначально появились в родительском чате. И некоторые решили предать ситуацию огласке: возмутило то, что всего два года назад в школе прошел ремонт.
«Затапливает цокольный этаж, столовую, когда идут особенно сильные дожди, — рассказала UFA.AIF.RU. и.о. директора школы села Бахтыбаево Эльбира Калимьянова, которая работает на посту руководителя с июля (предыдущий директор Сергей Андриянов уволился). — По факту затопления был составлен акт. Да, действительно деньги на ремонт выделялись. Но что мы могли сделать: по смете сумма расходов составляла 15 миллионов рублей, а выделили всего 4 млн. Мы не могли не срубить старые тополя, опасные для жизни, не установить ограждение — этот тоже вопрос безопасности. Кроме того, нам была просто необходима скважина, ведь до этого туалет нормально не работал, детям приходилось порой и на улицу ходить. Так и ушли все деньги, которые выделены».
Контракт не исполнен?
Судя по информации на портале госзакупок, новый руководитель говорит о затратах на благоустройство территории. Контакт стоимость 4,1 млн рублей был заключен в августе 2023 года и предусматривал ремонт фасадов, кирпичных конструкций опорных стен, установку ограждения, ремонт туалетов и бурение скважины для воды. Деньги выделялись из республиканской казны.
Капитальный ремонт прошел в школе в 2022 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022—2023 году и обошелся почти в 26 млн рублей. Из них более 20 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 5,2 млн — из республиканского, чуть более 50 тыс. рублей направил муниципалитет. На эти деньги поменяли окна, которые ждали этого 34 года, двери примерно такой же давности, обновили потолки и стены, системы электроснабжения, отопления и вентиляции, установили видеонаблюдение.
Примечательно, что в смете расходов на капремонт были прописаны работы по обустройству водостоков и отмостки. Согласно условиям контракта, подрядчик должен был установить подвесные желоба, водосточные воронки и трубы. Бетонная отмостка толщиной 15 см уже два года назад имела трещины, неровности, а уклон во многих местах отсутствовал. Прописана в смете и необходимость бурения скважины.
Районные власти подтвердили, что работы по установке отмостки изначально были заложены в проект. Но в ходе ремонта, по словам начальника Управлении образования Бирского района Азамата Искандарова, возникла необходимость увеличения объема работ по обновлению системы электроснабжения и монтажу окон, так как «старые пластиковые не соответствовали эксплуатационным характеристикам». В связи с этим, пояснил чиновник, финансовые средства по установке отмостки были переведены на «первостепенные виды работ».
Корректировки возникли и при исполнении второго контракта.
«При благоустройстве прилегающей территории была рассмотрена возможность включения работ по устройству отмостки, но в период составления проектно-сметной документации, произошло падение 3 тополей, после чего было проведено лесопатологическое обследование деревьев на территории школы, у 46 из них выявлены паталогические изменения, и возникла необходимость вырубки в связи с угрозой жизни и здоровья обучающихся. Данные виды работ были включены в план благоустройства», — сообщил начальник Управления образования.
Срочно поможет спонсор
Между тем на носу 1 сентября, и дети в затопленной столовой завтракать и обедать не смогут. Сейчас вода ушла, а чтобы предотвратить дальнейшие затопления, в ближайшие дни начнут срочный ремонт. В школу уже привезли песок и цемент. Деньги на это выделил спонсор, хотя районная администрация обещает помочь, только позже.
«На сегодняшний день осуществляется проветривание помещений, приобретены строительные материалы, а именно песчано-гравийная смесь, цемент, гидроизоляционный материал. Начались работы по монтажу отмостки, дата окончания работ — 1 сентября 2024 года».
UFA.AIF.RU следит за развитием событий.
Кстати
Отметим, что в Башкирии это не первый случай неприятных последствий капремонта. В начале 2024 года мы писали, что в школе № 1 имени Р. К. Холбана в городе Агидели дети остались с туалетами в виде дыр в полу и без перегородок, с хлипким гардеробом и без раздевалок в спортзале. Капитальный ремонт, как и в Бирском районе, проводился на федеральные средства.
В Башкирии в ближайшие два года отремонтируют 31 школу, из них в 6 завершат работы в этом году — в Уфе, Кумертау, Стерлитамаке, Бижбулякском, Абзелиловском, Баймакском районах. В остальных 25 — в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Бирском, Мелеузовском, Дюртюлинском, Учалинском районах — ремонт продлится до следующего года. На работы будет выделено более 3,3 млрд рублей из федерального бюджета.