На омских депутатов и директора ООО «Кедр» снова завели уголовное дело

Дело касается скандальной застройки парка 30-летия ВЛКСМ. По версии следствия, фигуранты, заключив договоры аренды на три участка для строительства торгово-развлекательных объектов, фактически построили на одном торговый центр, на втором выдали асфальтированную площадку и недостроенное здание за спортивный комплекс и получили земельный участок в собственность по заниженной цене и без торгов. На третьем участке планировалось возвести еще один торговый центр, вырубив при этом деревья.