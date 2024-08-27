На омских депутатов и директора ООО «Кедр» снова завели уголовное дело

На депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, депутата Омского городского совета Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» Игоря Толчева заведено уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество».
Расследованием занимается Главное следственное управление СК России. Об этом со ссылкой на защитника обвиняемых сообщил «Коммерсант».
Дело касается скандальной застройки парка 30-летия ВЛКСМ. По версии следствия, фигуранты, заключив договоры аренды на три участка для строительства торгово-развлекательных объектов, фактически построили на одном торговый центр, на втором выдали асфальтированную площадку и недостроенное здание за спортивный комплекс и получили земельный участок в собственность по заниженной цене и без торгов. На третьем участке планировалось возвести еще один торговый центр, вырубив при этом деревья.
Напомним, это уже третья попытка следствия найти виновных в уничтожении парковой зоны. Ранее все попытки блокировала Генпрокуратура — постановления о возбуждении уголовного дела против депутатов и Игоря Толчева признавались незаконными.
Последняя попытка была предпринята СК в июне нынешнего года — тогда фигурантов освободили из-под стражи прямо в зале Басманного суда суда Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия об отправке фигурантов в СИЗО. Как решила Генпрокуратура, спорные правоотношения должны являться предметом гражданского, а не уголовного разбирательства.
Постановление о возбуждении уголовного дела, по сообщению телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», тогда отменил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Как рассказали в СУ СКР, ранее тот же Анатолий Разинкин дважды отменял постановление о возбуждении уголовного дела против замдиректора департамента имущественных отношений Юлии Швецовой.
Чиновницу подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. Она продлила «Кедру» договор аренды земельного участка, хотя на тот момент компания, вопреки установленным в договоре срокам, еще не приступила к строительству.
Чем на этот раз закончится противостояние Генпрокуратуры и СКР — посмотрим. «КП-Омск» будет следить за развитием событий.