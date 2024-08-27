В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы

«По предварительной информации, вечером 26 августа 2024 года компания несовершеннолетних находилась в здании строящейся гостиницы на Гвардейском бульваре в Балтийске. Один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа на металлические прутья. 17-летний пострадавший госпитализирован с травмами», — говорится в сообщении.