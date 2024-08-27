В Балтийске нетрезвый подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы

КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Пьяный подросток упал с пятого этажа строящейся гостиницы на металлические прутья в Балтийске под Калининградом, прокуратура города начала проверку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«По предварительной информации, вечером 26 августа 2024 года компания несовершеннолетних находилась в здании строящейся гостиницы на Гвардейском бульваре в Балтийске. Один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с высоты пятого этажа на металлические прутья. 17-летний пострадавший госпитализирован с травмами», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы регионального МЧС, подростку проткнуло арматурой ногу.
«Огнеборцы и спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента срезали арматуру, которая проткнула конечность ребёнка. Пострадавшего передали медикам», — уточнили в пресс-службе.