УФСИН опровергло притеснение мусульман в ИК-19 под Волгоградом

Называющий себя правозащитником Игорь Нагавкин утверждает, что в ИК-19, где произошел вооруженный захват заложников, практикуются провокации против мусульман, а условия содержания можно назвать — «крайне плохими». По мнению общественника, все это могло привести к бунту.