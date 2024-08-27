Шесть машин столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области, движение затруднено

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
— На 1027 км М-4 «Дон», предварительно, столкнулись шесть транспортных средств. Движение идет по средней полосе, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.
Добавим, 1027 км М-4 «Дон» — это участок в районе аэропорта Платов. Сейчас затор в направлении Москвы составляет 2,5 км.
К слову, вчера на этой же автодороге в Чертковском районе временно приостанавливали движение из-за перевернувшейся фуры.