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Шесть машин столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области, движение затруднено

На М-4 в Ростовской области произошло массовое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— На 1027 км М-4 «Дон», предварительно, столкнулись шесть транспортных средств. Движение идет по средней полосе, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.

Добавим, 1027 км М-4 «Дон» — это участок в районе аэропорта Платов. Сейчас затор в направлении Москвы составляет 2,5 км.

К слову, вчера на этой же автодороге в Чертковском районе временно приостанавливали движение из-за перевернувшейся фуры.