В воронежском селе Журавка загорелись 10 домов

«По предварительным данным, на текущий момент пострадавших нет», — сообщил глава региона Александр Гусев.
На месте работает 10 пожарных расчетов.
«Уверен на 100 процентов, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, разнесенный ветром мусорный костер», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.
Он напомнил, что в регионе действует высший, пятый класс пожарной опасности, а в селах огонь между домами быстро распространяется по сухой траве.
«Осень и весны — самые пожароопасные периоды у нас. Призываем всех сельских жителей срочно окосить дома, убрать сухую траву; заготовить емкости с водой; исключить любые огневые работы», — посоветовали в МЧС.