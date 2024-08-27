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В воронежском селе Журавка загорелись 10 домов

Воронежские спасатели работают на крупном пожаре в селе Журавка, где горят 10 жилых и нежилых зданий и 0,5 гектара травы.

«По предварительным данным, на текущий момент пострадавших нет», — сообщил глава региона Александр Гусев.

На месте работает 10 пожарных расчетов.

«Уверен на 100 процентов, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, разнесенный ветром мусорный костер», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

Он напомнил, что в регионе действует высший, пятый класс пожарной опасности, а в селах огонь между домами быстро распространяется по сухой траве.

«Осень и весны — самые пожароопасные периоды у нас. Призываем всех сельских жителей срочно окосить дома, убрать сухую траву; заготовить емкости с водой; исключить любые огневые работы», — посоветовали в МЧС.

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