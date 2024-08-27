В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии осужденного

Осужденный, самовольно покинувший территорию колонии-поселения КП-8 ГУФСИН России по Ростовской области, задержан сотрудниками полиции в Каменске-Шахтинском совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Мужчина не явился в колонию по месту отбывания наказания еще 13 августа, сообщала ранее «РГ». С тех пор он находился в розыске. Условия содержания в колонии-поселении позволяют осужденным, по согласованию с администрацией, выходить в город и свободно перемещаться по территории колонии в специально отведенное время. Мужчина отправился в продуктовый магазин, но обратно к назначенному времени не вернулся. Позднее он был объявлен в розыск.
При задержании сопротивления не оказал.
За уход из-под надзора в колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы. В апреле этого года ему вынесли приговор за кражу. Мужчина должен был отбывать срок два года.