В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии осужденного

Мужчина не явился в колонию по месту отбывания наказания еще 13 августа, сообщала ранее «РГ». С тех пор он находился в розыске. Условия содержания в колонии-поселении позволяют осужденным, по согласованию с администрацией, выходить в город и свободно перемещаться по территории колонии в специально отведенное время. Мужчина отправился в продуктовый магазин, но обратно к назначенному времени не вернулся. Позднее он был объявлен в розыск.