«Старался быть хорошим для всех»: Под Ростовом мужчина стал убийцей после ссоры с женой

Но семейная жизнь начала трещать по швам, когда Роман остался без работы. С его слов, гражданская супруга постоянно упрекала его в лени и называла нахлебником. А когда вместо работы тот стал захаживать в магазин за спиртным, то стало совсем невыносимо.