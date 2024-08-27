«Старался быть хорошим для всех»: Под Ростовом мужчина стал убийцей после ссоры с женой

В Ростовской области перед судом предстал 39-летний мужчина. Его обвинили в жестоком убийстве 58-летнего соседа, бывшего шахтера. Причем, Роман с такой силой наносил удары своей жертве, что позже сотрудники морга даже побоялись показывать тело матери — так сильно был изувечен ее сын.
Уже в зале суда мужчина будет и просить прощения у семьи жертвы, и говорить, что «все бы отмотал назад — будь его воля». А еще признается, что на драку его толкнула ссора с женой.
«ВНАЧАЛЕ ЖЕНА ТОЛЬКО УСТРАИВАЛА СКАНДАЛЫ».
По словам Романа, в Новошахтинск он переехал из другого города лет девять назад. На Дону надеялся на лучшую жизнь: там, где родился, работы хорошей не было.
С переездом начал налаживать быт. Устроился на работу — рабочим в каменном карьере, а через пару лет познакомился с женщиной. Она же первая и предложила жить вместе.
— У Наташи было трое детей, а потом и родила сына мне. Я же старался быть хорошим отцом для всех четверых, — рассказывал мужчина на допросе сразу после убийства.
Но семейная жизнь начала трещать по швам, когда Роман остался без работы. С его слов, гражданская супруга постоянно упрекала его в лени и называла нахлебником. А когда вместо работы тот стал захаживать в магазин за спиртным, то стало совсем невыносимо.
Вначале жена только устраивала скандалы, а потом и вовсе начала выгонять из дома. Так произошло и в тот день, когда произошло преступление.
— Сильно поссорился с Натальей. Она снова попрекнула отсутствием денег и работы, а после указала на дверь.
«СКАЗАЛ, ЧТО Я УКРАЛ КАКОЙ-ТО ШИФЕР».
Роман признается, что понимал — ближайшую неделю Наталья будет зла. И, значит, ночевать он будет, где придется. Возможно, даже на улице. С этими мыслями и встретил соседа.
— К Александру, много лет проработавшему в шахте, испытывал уважение. Конфликтов у нас не было. Иногда общались, проводили вместе время.
Вот и в эту встречу мужчины решили выпить. В какой-то момент и сосед начал попрекать Романа тем, что тот сидит без работы.
— А потом сказал, что я украл какой-то шифер, хотя я к этому никакого отношения не имею! — скажет мужчина следователю через пару часов.
В общем, связанная с отсутствием работы тема оказалась настолько болезненной, что дончанин начал избивать приятеля.
Удары наносил кулаками по лицу, шее и рукам. Разнял мужчин общий знакомый. Он же вызвал скорую и полицию. Еще живого, Александра отвезли в больницу, а Романа — в отдел для дачи показаний. На следующий день пострадавший от полученных травм скончался.
«МАМА ТАК И НЕ УВИДЕЛА ЛИЦО СЫНА».
Как расскажет в зале суда родная сестра Александра, на опознание она поехала вместе с матерью.
— Но сотрудники морга уговорили маму не заходить. Я отправилась сама. Минуты две всматривалась в лицо брата, просто не могла его узнать: так сильно он был изуродован. Хоронили Сашу в закрытом гробу. Мама так и не увидела лицо сына после его смерти.
Роман, в свою очередь, пытался просить прощения у осиротевшей семьи и говорил о том, что раскаивается.
Как сообщила заместитель прокурора города Новошахтинск Ирина Поклад, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Суд признал обвиняемого виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.