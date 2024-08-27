Экс-глава донского минздрава Татьяна Быковская этапирована в колонию на Кубани

В марте текущего года Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил Татьяну Быковскую к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Она была признана виновной в превышении полномочий.
По версии следствия, Татьяна Быковская в 2018 году она создала условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в электронных аукционах на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б. Согласно выводам ФАС России, при проведении торгов был нарушен закон о конкуренции.
Татьяна Быковская не признала вину. Позже ее адвокаты подали апелляционную жалобу, попросив отменить приговор и вынести оправдательный. Однако суд оставил их жалобы без удовлетворения.