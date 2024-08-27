Экс-глава донского минздрава Татьяна Быковская этапирована в колонию на Кубани

По версии следствия, Татьяна Быковская в 2018 году она создала условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в электронных аукционах на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б. Согласно выводам ФАС России, при проведении торгов был нарушен закон о конкуренции.