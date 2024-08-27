В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Возгорание в Воронежской области локализовано на площади порядка одного гектара, огнём повреждены 10 домов, включая жилые, и 10 хозпостроек, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома.
«Пожар локализован на площади порядка одного гектара», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, огнем повреждены 10 домов, пять из которых жилые, и 10 хозяйственных построек различного назначения. В настоящее время ущерб, нанесенный огнем, уточняется.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что дознаватели МЧС России уже начали проверку по факту пожара.