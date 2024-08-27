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В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома

МЧС РФ: в Воронежской области локализовали пожар, 10 домов получили повреждения.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Возгорание в Воронежской области локализовано на площади порядка одного гектара, огнём повреждены 10 домов, включая жилые, и 10 хозпостроек, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома.

«Пожар локализован на площади порядка одного гектара», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, огнем повреждены 10 домов, пять из которых жилые, и 10 хозяйственных построек различного назначения. В настоящее время ущерб, нанесенный огнем, уточняется.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что дознаватели МЧС России уже начали проверку по факту пожара.

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