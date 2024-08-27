Под Ростовом 28-летний мужчина забил ногами до смерти 71-летнюю женщину

В одном из районов Ростовской области местного жителя задержали по подозрению в убийстве. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, 28-летний мужчина пустил к себе в дом пожить 71-летнюю знакомую.
Как-то хозяин и гостья решили выпить алкоголь. Со спиртными сильно переборщили, и в результате из-за какой-то мелочи вспыхнул конфликт. Мужчина набросился на пенсионерку и стал бить ногами и руками по голове.
— С полученными телесными повреждениями потерпевшая была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
В отношении дончанина завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
На допросе мужчина признал вину, и его поместили под стражу. Если дело дойдет до суда и вину признают, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.