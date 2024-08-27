Олбани
+21°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом 28-летний мужчина забил ногами до смерти 71-летнюю женщину

Под Ростовом пенсионерка умерла в больнице после побоев со стороны молодого друга.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Ростовской области местного жителя задержали по подозрению в убийстве. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, 28-летний мужчина пустил к себе в дом пожить 71-летнюю знакомую.

Как-то хозяин и гостья решили выпить алкоголь. Со спиртными сильно переборщили, и в результате из-за какой-то мелочи вспыхнул конфликт. Мужчина набросился на пенсионерку и стал бить ногами и руками по голове.

— С полученными телесными повреждениями потерпевшая была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

В отношении дончанина завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На допросе мужчина признал вину, и его поместили под стражу. Если дело дойдет до суда и вину признают, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.