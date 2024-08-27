ВСУ применили F-16 при атаках ВС России, утверждает Зеленский

«В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов», — сказал Зеленский, не уточнив количество задействованных самолетов и аэродромов, с которых они взлетали и на которых приземлялись.