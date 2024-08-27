Бывшие партнеры Анатолия Чубайса заочно арестованы за растрату

Как сообщал «Ъ», официальное обвинение СД МВД предъявил фигурантам громкого расследования еще весной этого года. Как считают следователи, 1,676 млрд руб. были похищены у «Роснано» группой, в которую входили помимо Олега Киселева и Ирины Рапопорт директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец. Согласно фабуле дела, для вывода средств из компании в 2012—2015 годах использовалась замысловатая схема с участием целого ряда подконтрольных фигурантам фирм. Якобы еще в 2012 году для этого на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited, в котором по 50% акций принадлежало «Роснано» и «Пересвету». В махинациях участвовали «дочки» Nanoenergo — ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ, ООО «Гидроэнерготех», ООО УИТ и ряд других предприятий, включая ЗАО «УК “Сберинвест”», где в свое время числился Олег Дьяченко, а также использовались договоры займов и поручительства с банком «Пересвет». В итоге в фонд попали внушительные средства, которые участники аферы потом вывели по фиктивным договорам и присвоили.