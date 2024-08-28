Омский «Гарри Поттер» объявил войну автомобилям

В паблике «Аварийный Омск» появился анонимный крик души жителя одного из домов по улице 5-й Армии.
Омич (или омичка) разместил в сообществе пост, в котором рассказал, что 13 августа сего года неизвестный, судя по виду — ребёнок, повредил несколько авто. К сообщению было приложено фото юноши, а также видео его ночных похождений; к сожалению, из-за закона о персональных данных мы не можем их показать.
На видео можно разглядеть, как некий молодой человек сначала разыскивает что-то под крыльцом, освещая себе дорогу телефоном, а затем обходит вокруг нескольких машин и вдруг бросает в одну из них камень.
На фото тот же (по словам автора) юноша снят в более светлое время суток. Он лежит возле авто, при этом его штанина разорвана в районе колена. Внешность парня показалась некоторым подписчикам знакомой, но не в том плане, в каком хотел бы автор поста — омичи заявили, что автовандал похож на Гарри Поттера.