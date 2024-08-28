Омский «Гарри Поттер» объявил войну автомобилям

На фото тот же (по словам автора) юноша снят в более светлое время суток. Он лежит возле авто, при этом его штанина разорвана в районе колена. Внешность парня показалась некоторым подписчикам знакомой, но не в том плане, в каком хотел бы автор поста — омичи заявили, что автовандал похож на Гарри Поттера.