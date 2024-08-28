Повреждённый при взрыве газа дом в Пермском крае могут восстановить

Напомним, взрыв газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Кизеле 22 августа. В результате происшествия были разрушены две квартиры на верхнем этаже. Пострадал один из жильцов: он получил ожоги и был доставлен в ожоговый центр в Перми.