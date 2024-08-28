Повреждённый при взрыве газа дом в Пермском крае могут восстановить

Дом, повреждённый при взрыве газа в Кизеле Пермского края, могут восстановить.
Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. Он уточнил, что пока судьба дома под вопросом — её будут решать в том числе специалисты.
«Продолжается обследование дома: инструментальная часть завершена, сейчас специалисты проводят необходимые расчёты. После — будем принимать решение о восстановлении здания или строительстве нового», — рассказал Дмитрий Махонин.
Глава региона также сообщил, что 27 августа владельцы квартир повреждённого в результате происшествия дома получили выплаты. Им предоставили по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды.
«Также по моему поручению жителям поврежденных квартир назначена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Сумма компенсации варьируется в зависимости от причинённого ущерба», — добавил губернатор.
Дмитрий Махонин поручил главе Кизеловского округа Андрею Родыгину лично контролировать оказание помощи жильцам.
«Наша общая задача — как можно скорее обеспечить людям комфортные условия проживания. Продолжаю держать ситуацию на особом контроле», — заявил губернатор.
Напомним, взрыв газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Кизеле 22 августа. В результате происшествия были разрушены две квартиры на верхнем этаже. Пострадал один из жильцов: он получил ожоги и был доставлен в ожоговый центр в Перми.