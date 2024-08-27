Машина Рашкина, в которой в 2021 году нашли тушу лося, сбила лося

Собеседник агентства не уточнил, кто именно находился за рулем автомобиля, однако агентство утверждает, что машина зарегистрирована на Валерия Рашкина. По данным Telegram-каналов Shot и Mash, в момент ДТП в машине находились пять человек — там не было Валерия Рашкина и его сына Андрея (по данным Baza, автомобиль зарегистрирован на его имя). Авария произошла утром 23 августа, животное погибло.