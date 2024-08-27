Машина Рашкина, в которой в 2021 году нашли тушу лося, сбила лося

«Инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал. Именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося», — рассказал собеседник ТАСС.
Собеседник агентства не уточнил, кто именно находился за рулем автомобиля, однако агентство утверждает, что машина зарегистрирована на Валерия Рашкина. По данным Telegram-каналов Shot и Mash, в момент ДТП в машине находились пять человек — там не было Валерия Рашкина и его сына Андрея (по данным Baza, автомобиль зарегистрирован на его имя). Авария произошла утром 23 августа, животное погибло.
В октябре 2021 года Валерия Рашкина задержали в охотничьем хозяйстве «Лебедка» Лысогорского района Саратовской области. В автомобиле Lada Largus, на котором передвигался бывший депутат, были найдены части туши лося. Изначально Валерий Рашкин отрицал участие в охоте и говорил, что нашел тушу мертвого животного, разделал и погрузил в машину. Однако затем он признался, что убил лося, которого в сумерках принял за кабана.
В апреле 2022 года суд Саратовской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года. После этого Госдума прекратила его полномочия. В мае 2024 года с экс-депутата сняли судимость после истечения испытательного срока.