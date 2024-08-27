По факту многомиллиардных хищений в «Роснано» возбудили несколько дел

По данным следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для себя и иных лиц, вопреки законным интересам компании и первоначальных инвесторов, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал денежных средств путем совершения финансовых операций с аффилированными юридическими лицами, чем причинили «Роснано» ущерб в особо крупном размере.