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По факту многомиллиардных хищений в «Роснано» возбудили несколько дел

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили несколько уголовных дел по результатам проведенных проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, «Роснано» признана потерпевшей стороной.

Источник: Агентство «Москва»

«После проведенных следователями проверок по факту хищений у “Роснано” возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства.

«Роснано» признана потерпевшей стороной", — отметил он.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст.160). Оба фигуранта ранее покинули Россию.

По данным следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для себя и иных лиц, вопреки законным интересам компании и первоначальных инвесторов, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал денежных средств путем совершения финансовых операций с аффилированными юридическими лицами, чем причинили «Роснано» ущерб в особо крупном размере.

Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и занимал должность заместителя председателя правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.

расследование