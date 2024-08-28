Чёрное небо над морем огня. Пожар в Пролетарске продолжается вторую неделю

В Ростовской области продолжают тушить масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске. Героические усилия пожарных позволяют сдерживать распространение огня, но окончание огненной катастрофы предсказать никто не берётся.
Всё, что известно на данный момент, выяснил rostov.aif.ru.
Всё хорошо, но маску лучше надеть.
В донском регионе участились атаки БПЛА. И это не те безобидные дроны, которые может собрать даже школьник. А главное, они начинены взрывчаткой.
«Беспилотники самолётного типа, большие, мощные», — пояснил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
ПВО их успешно сбивает. Но даже фрагменты сбитых БПЛА могут повредить дома, автомобили и другое имущество. Достаётся и мирным жителям. Во время одной из последних атак в Новошахтинске в нескольких частных домах выбило окна и двери. «У нас в доме вылетели пять окон и межкомнатная дверь. И это только то, что смогли увидеть в потёмках. Будут ли оказывать помощь пострадавшим?» — спрашивает Елена Кириченко.
Помощь власти обещают.
«Специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесённый ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении повреждённого имущества», — ответил губернатор области Василий Голубев.
В Пролетарском районе люди жалуются на воздух, загрязнённый отходами горения ГСМ.
«На улице невозможно дышать. Стараемся не выходить лишний раз из дома», — пишут жители.
Кто мог, уехал на дачи или в Ростов, оставив хозяйство. Дончане переживают, что от выбросов продуктов горения нефти погибнет их живность. Роспотребнадзор уверяет, что всё под контролем и такой опасности нет.
«Специалисты филиала ФБУЗ “ЦГиЭ в РО” в г. Сальске проводят ежедневный (утром и вечером) отбор проб воздуха для исследований на содержание шести химических веществ, — пояснили в ведомстве. — По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций химических веществ на территории жилой застройки г. Пролетарска не установлено».
И так изо дня в день. Жителей этот ответ не устраивает.
«Не может быть, чтобы этот черный смрад, оседая в наших лёгких, был безобидным», — не верят люди.
«Всё хорошо», но власти Пролетарска призвали жителей надевать маски.
«При нахождении на улице необходимо пользоваться увлажненными масками (увлажненными полотенцами, марлевыми повязками) для недопущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения», — призывает администрация Пролетарского района.
А также советует держать в закрытых загонах скот. И при ухудшении обстановки по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки, фрамуги влажной тканью.
Ситуацией уже заинтересовались соответствующие органы — пожар на нефтебазе в Пролетарске расследует Следственный комитет России.
Как помогут людям.
Государство пострадавшим может компенсировать ущерб, нанесённый БПЛА. Но есть нюансы.
«Компенсации подлежит имущество первой необходимости, — рассказывает адвокат Елена Павлова. — Для физических лиц — до 50 тысяч рублей при порче имущества и до 100 тысяч, если оно утрачено полностью. Для юрлиц и ИП — это до 200 и до 400 тысяч рублей. Выплаты носят заявительный характер: нужно зафиксировать ущерб и подать заявление. Региональные и местные власти могут эти выплаты увеличивать в зависимости от возможностей бюджета». Официальное включение в реестр пострадавших от ЧС — важное условие для получения компенсации. Для этого на месте создаются специальные комиссии. Итоговую сумму помощи устанавливают индивидуально в зависимости от ситуации и положения конкретной семьи.
На практике чаще всего пострадавшим единовременно выплачивают по 10 тысяч рублей независимо от размера ущерба. А вот страховка может и не помочь.
«Террористические акты и боевые действия — это форс-мажор. Во всяком случае в типовом договоре», — предупреждает менеджер страховой компании Ирина Басок.
Пожар пожару рознь.
Масла в огонь слухов и домыслов подлил второй пожар в Пролетарске — он произошёл спустя неделю после возгорания на нефтебазе, 23 августа.
Сначала загорелась растительность — камыш, но потом из-за сильного ветра огонь перекинулся на ближайшие дома в переулке Колпакова. В результате были уничтожены три здания, ещё пять получили повреждения.
«Сгорело три дома (один нежилой), сарай, гараж и другие постройки», — сообщают очевидцы.
Предварительно пострадали от этого пожара около двух десятков человек. Им пообещали выплатить по 15 тысяч рублей сразу. Те, кто полностью утратил имущество получат 150 тысяч рублей. Если имущество утрачено частично — 75 тыс. рублей.
А вот пожар на нефтебазе в Пролетарске пока не ликвидировали. За то, чтобы он кончился как можно быстрее, помолились священники Волгодонской епархии.
Они выехали на место происшествия, провели молебен и освятили пожарную технику. Батюшки молились также о здравии пожарных, которые пострадали при тушении огня — около 50-ти человек обратились к медикам. Трое огнеборцев находятся в тяжёлом состоянии в ожоговом центре Санкт-Петербурга.
«С божьей помощью, всё устроится», — надеются местные жители.
Они тоже помогали как могли при тушении огня: приносили еду, воду и медикаменты. С бедой на Дону всегда справлялись всем миром. Справимся и с этой…