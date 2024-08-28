Чёрное небо над морем огня. Пожар в Пролетарске продолжается вторую неделю

«Компенсации подлежит имущество первой необходимости, — рассказывает адвокат Елена Павлова. — Для физических лиц — до 50 тысяч рублей при порче имущества и до 100 тысяч, если оно утрачено полностью. Для юрлиц и ИП — это до 200 и до 400 тысяч рублей. Выплаты носят заявительный характер: нужно зафиксировать ущерб и подать заявление. Региональные и местные власти могут эти выплаты увеличивать в зависимости от возможностей бюджета». Официальное включение в реестр пострадавших от ЧС — важное условие для получения компенсации. Для этого на месте создаются специальные комиссии. Итоговую сумму помощи устанавливают индивидуально в зависимости от ситуации и положения конкретной семьи.