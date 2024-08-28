Обвиняемый в коррупции экс-чиновник просит Александра Бастрыкина отправить его на СВО

Направить его в зону боевых действий Александр Кибовский стал просить сразу после того, как был заключен под стражу Замоскворецким судом столицы 17 июля. Как рассказала «Ъ» адвокат Юлия Потапова, свое первое ходатайство ее подзащитный подал на имя начальника СИЗО № 7 в Капотне, где проходил двухнедельный карантин. Затем аналогичное обращение подследственный написал, уже будучи распределенным в «Матросскую тишину» (СИЗО № 1).
Адвокат отвезла еще одно заявление фигуранта в Единый пункт отбора на контрактную службу, расположенный на улице Яблочкова, а также направила письменное ходатайство в ГСУ СКР по Москве о предоставлении возможности Александру Кибовскому заключить с Минобороны контракт. «Однако до настоящего времени ответа на все поданные заявления и ходатайство мы так и не получили», — рассказала защитница.
В этой связи арестованный решил прибегнуть к помощи председателя СКР Александра Бастрыкина. С последним, как вспомнил в своем обращении (имеется в распоряжении «Ъ») экс-глава столичного департамента культуры, ему довелось встретиться несколько лет назад на юбилее народного артиста СССР Юрия Соломина.
«Вы тогда прекрасно сказали речь об образах русских офицеров… которые великий мастер создал на экране и которые повлияли на вашу судьбу. Сейчас вы можете продолжить благородную эстафету и повлиять на мою судьбу с тем, чтобы меня отправили на фронт, где сейчас решается судьба нашей родины», — написал подследственный Кибовский. Обвиняемый поведал главе СКР и о «воинских традициях», которые на протяжении трех с половиной веков существуют в его семье.
Так, по словам арестованного, начиная с 1658 года его предки «верой и правдой служили России и принимали участие во всех переломных войнах, когда решалась судьба нашего Отечества».
«Так было и в годы Северной войны, когда под знаменами Петра I против шведов сражался дворянин Бельской роты полка Смоленской шляхты Яков Кибовский вместе со своим сыном. Так было и в 1812 году, когда на Бородинском поле против французов мужественно стоял в рядах Смоленского ополчения офицер Петр Кибовский», — говорится в обращении. На фронтах Великой Отечественной войны погибли трое родственников заявителя, а его дед, Титан Николаевич Кибовский, «в числе первых получил медаль “За оборону Москвы”».
По словам фигуранта, несмотря на продвижение по карьерной и научной лестницам, он в 2000 году принял решение пойти на срочную военную службу, пройдя путь от матроса до сержанта, успел поучаствовать контртеррористической операции на Северном Кавказе и был награжден медалью «За службу в морской пехоте». С момента начала СВО он не раз выезжал на Донбасс, оказывая помощь бойцам, а также посещал их с арт-бригадами в госпиталях и на передовой.
Не став углубляться в суть предъявленного ему обвинения, Александр Кибовский отметил, что оно «не касается растраты или хищения бюджетных средств», «материальный ущерб для государства отсутствует», «ни одной казенной копейки не пропало», однако констатирует, что разбирательство по делу может занять несколько месяцев. «Все это время, сидя в СИЗО, я буду совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как ученый», — говорится в обращении. Арестованный посетовал, что на его глазах из СИЗО людей отправляют на СВО. «Полагаю, что я не меньше их заслуживаю такой возможности, тем более сейчас, когда враг топчет Курскую землю!» — пишет Александр Кибовский.
По его словам, он отдает себе отчет в том, что его отправка на передовую может быть «дорогой в один конец», и готов к этому. Подследственный просит главу СКР посодействовать его отправке на СВО и уверяет, что стыдно за него не будет.
«Конечно, хотелось бы снова попасть к морским пехотинцам. Но где бы ни довелось, буду воевать под нашим девизом “Где мы — там Победа!”», — резюмирует подследственный.
Его адвокат Юлия Потапова направила господину Бастрыкину аналогичное обращение с просьбой поддержать подзащитного в вопросе заключения с Минобороны контракта на военную службу. Отметим, что по закону при удовлетворении ходатайства расследование дела приостанавливается, а в случае получения обвиняемым госнаград и вовсе должно быть прекращено. В СКР обращения оставили без комментариев.
Как ранее сообщал «Ъ», ГСУ СКР по Москве инкриминирует Александру Кибовскому получение восьми взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также один эпизод покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, занимая в 2015—2023 годах должность руководителя столичного департамента культуры, он способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов за откаты.
По предварительным данным, сумма незаконно полученного им вознаграждения составила более 100 млн руб. Кроме того, следствие полагает, что чиновник с соучастниками рассчитывали выручить 38 млн руб. с помощью ООО «Градиент».
Компания одержала победу в аукционах на заключение десяти госконтрактов с департаментом культуры на поставку оборудования и мебели для ГБУК «Объединение культурных центров» на сумму 155,6 млн руб. Считается, что стоимость продукции была сильно завышена.
Сам Александр Кибовский отрицает вину, несмотря на то что некоторые из ранее задержанных фигурантов, по данным «Ъ», дали изобличающие его показания. Например, заместитель директора ООО «Евроком» Константин Яковлев, с которым у него недавно прошла очная ставка.
Одновременно по запросу столичного ГСУ СКР Росреестр наложил запрет на проведение сделок с имуществом бывшего главы столичного департамента культуры. Однако соответствующим решением суда следствие пока не заручилось. С этим могут возникнуть проблемы, ведь всего за неделю до ареста, 11 июля, чиновник расторг брак и разделил имущество с женой. Решение об этом принял Кунцевский райсуд Москвы по иску Анастасии Кибовской, поданному еще в феврале. Как ранее писал «Ъ», в первый раз чиновника задержали в декабре 2023 года, но затем отпустили. Также следствие планирует наложить арест на имущество третьих лиц, на которых, по данным СКР, оформлялась собственность, купленная на коррупционные доходы.