Обвиняемый в коррупции экс-чиновник просит Александра Бастрыкина отправить его на СВО

Не став углубляться в суть предъявленного ему обвинения, Александр Кибовский отметил, что оно «не касается растраты или хищения бюджетных средств», «материальный ущерб для государства отсутствует», «ни одной казенной копейки не пропало», однако констатирует, что разбирательство по делу может занять несколько месяцев. «Все это время, сидя в СИЗО, я буду совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как ученый», — говорится в обращении. Арестованный посетовал, что на его глазах из СИЗО людей отправляют на СВО. «Полагаю, что я не меньше их заслуживаю такой возможности, тем более сейчас, когда враг топчет Курскую землю!» — пишет Александр Кибовский.