Что произошло в Иркутске в ночь на 28 августа 2024: последние новости

Продажу алкоголя запретят в день торжественных линеек в Иркутской области. В этом году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому праздничные мероприятие перенесли на 2 сентября — понедельник. Приобрести алкогольные напитки будет нельзя с 08:00 до 23:00.