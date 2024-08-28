Что произошло в Иркутске в ночь на 28 августа 2024: последние новости

Уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Саянска передали в суд. 16 мая 2024 года мужчина зарезал свою жену в ЗАГСе на глазах у регистратора и 11-месячной малышки. Пара пришла в учреждение, чтобы подать заявление на развод.
Двое подростков из Зиминского района ответили за осквернение могил на кладбище. Два брата 12 и 13 лет повредили четыре памятника на двух кладбищах. На школьников составили протоколы об административном правонарушении.
Продажу алкоголя запретят в день торжественных линеек в Иркутской области. В этом году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому праздничные мероприятие перенесли на 2 сентября — понедельник. Приобрести алкогольные напитки будет нельзя с 08:00 до 23:00.
В ЗАГСе Иркутской области рассказали, какие имена выбирали родители для новорожденных за семь месяцев 2024. Лидирующие позиции у мальчиков и девочек взяли Артём и София. А вот самыми редкими стали имена Антип и Йеннифэр.