Медведев: РФ с начала СВО наладила производство вооружений в кратчайший срок

С начала специальной военной операции (СВО) России удалось в кратчайшие сроки наладить производство различных вооружений. Об этом на встрече с участниками СВО — кандидатами на выборах от «Единой России» заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
По его словам, сейчас с поставками в зону боевых действий в целом все благополучно.
«Не идеально, потому что идеально не бывает — но в целом благополучно», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он добавил, что по завершении активной части СВО российским предприятиям придется выпускать вооружение в очень значительных объемах.
«В таких объемах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас», — добавил председатель «ЕР».
Он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, которой оружие поставляет весь мир, находится «на самообеспечении», воюет своим оружием и достигает целей своими силами.