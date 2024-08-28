Мужчина получил ожоги лица на пожаре в Заводском районе

В Заводском районе Саратова произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МЧС, от огня пострадал 37-летний хозяин квартиры. Мужчина получил серьезные ожоги лица.
— 27 августа сообщили о пожаре в квартире пятиэтажного дома № 50 на проспекте Энтузиастов Заводского района. Горели вещи на площади два квадратных метра. Тушили огонь три единицы техники, — пишут журналисты телеканала.
Житель Саратова в квартире был один. Пожарные помогли ему выбраться на улицу, а следом госпитализировали в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть- Куте стиральная машинка стала причиной пожара в одной многоквартирном доме. Бытовая техника загорелась из-за короткого замыкания.