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Мужчина получил ожоги лица на пожаре в Заводском районе

37-летний мужчина пострадал на пожаре в Заводском районе Саратова.

Источник: Комсомольская правда

В Заводском районе Саратова произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МЧС, от огня пострадал 37-летний хозяин квартиры. Мужчина получил серьезные ожоги лица.

— 27 августа сообщили о пожаре в квартире пятиэтажного дома № 50 на проспекте Энтузиастов Заводского района. Горели вещи на площади два квадратных метра. Тушили огонь три единицы техники, — пишут журналисты телеканала.

Житель Саратова в квартире был один. Пожарные помогли ему выбраться на улицу, а следом госпитализировали в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть- Куте стиральная машинка стала причиной пожара в одной многоквартирном доме. Бытовая техника загорелась из-за короткого замыкания.