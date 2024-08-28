Сразу в двух ДТП в Балакове и Энгельсе пострадали несовершеннолетние

Сразу двое юных участников дорожного движения получили травмы в авариях в Саратовской области. Автопроисшествия произошли в Балакове и Энгельсе. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, в первом случае подростка отправили в больницу после столкновения с велосипедом «Фуджи». 13-летний школьник управлял мотобайком и врезался в сверстника.
— У дома № 54Б по улице Полиграфической города Энгельса автомобиль «Фольксваген» под управлением 59-летнего водителя столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 17-летний юноша, — пишут журналисты телеканала.
Во втором случае молодому человеку тоже потребовалась помощь медиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске полицейские поймали водителя мототранспорта, который управлял байком без водительских прав и госномеров. Как отметили инспекторы, мужчина уже был лишен прав и был замечен в вождении в нетрезвом виде.