Сразу в двух ДТП в Балакове и Энгельсе пострадали несовершеннолетние

Сразу двое юных участников дорожного движения получили травмы в авариях в Саратовской области. Автопроисшествия произошли в Балакове и Энгельсе. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, в первом случае подростка отправили в больницу после столкновения с велосипедом «Фуджи». 13-летний школьник управлял мотобайком и врезался в сверстника.