Белгородскую экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу с Украины

Как следует из материалов дела, Шинкарук вину в инкриминируемых преступлениях не признала, сообщив суду о том, что передавала деньги по просьбе своего супруга и не имела цели совершить преступление террористической направленности. Холодков вину также не признал. Он был заключен под стражу 28 ноября 2022 года. По данным Лефортовского суда Москвы, в первоначальной редакции ему было инкриминировано совершение преступления по ч. 4, ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), позднее в ходе предварительного расследования были установлены все обстоятельства дела и Холодкову было предъявлено обвинение по пяти эпизодам террористической направленности.