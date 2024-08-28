Белгородскую экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу с Украины

«Виктория Шинкарук принимала участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. В сентябре 2022 года обвиняемая сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения преступления, а после поместила их в тайник. В осуществлении деятельности ей оказывал содействие сообщник Александр Холодков, он перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей», — сообщили в правоохранительных органах.
По версии следствия, деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества для осуществления теракта. «Они использовали мессенджеры Signal и Telegram для связи с кураторами с Украины. Следуя их указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и денежные средства, необходимые для осуществления террористического акта», — уточнили в правоохранительных органах.
Шинкарук и Холодкову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой); ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе); ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору); ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ). Уголовное дело уже рассматривается во Втором Западном окружном военном суде.
Как следует из материалов дела, Шинкарук вину в инкриминируемых преступлениях не признала, сообщив суду о том, что передавала деньги по просьбе своего супруга и не имела цели совершить преступление террористической направленности. Холодков вину также не признал. Он был заключен под стражу 28 ноября 2022 года. По данным Лефортовского суда Москвы, в первоначальной редакции ему было инкриминировано совершение преступления по ч. 4, ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), позднее в ходе предварительного расследования были установлены все обстоятельства дела и Холодкову было предъявлено обвинение по пяти эпизодам террористической направленности.