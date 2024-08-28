Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 28 авг — РИА Новости. Противотанковая батарея российских десантников с Кинбурнской косы из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожила пункт радиоэлектронной борьбы украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра на дальности 8 150 метров от точки пуска, тем самым установив новый рекорд СВО по дальности применения ПТУР (противотанковая управляемая ракета), сообщил РИА Новости офицер десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Грек».
Связист-десантник с позывным «Ленин» рассказал агентству, что, согласно данным разведки, в одном из домов «стопроцентно обнаружена станция РЭБ противника, которая не дает работать нашим БПЛА». «Поэтому в данный момент (туда) будет нанесен удар посредством ПТУР», — сообщил он.
Расчет птуристов-десантников группировки войск «Днепр» выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы, и выйдя на прямую наводку перед выявленной ранее целью, развернул противотанковый комплекс «Корнет». Наведя ПТРК на цель, бойцы произвели выстрел. Благодаря своему опыту и профессионализму, оператор комплекса, управляя летящей над водой ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, располагавшуюся на расстоянии 8 150 метров от точки пуска. Тем самым птуристы-десантники, действуя в боевых условиях, установили новый рекорд дальности эффективного поражения цели из ПТРК «Корнет».
«Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. Работали “Корнетом”. Ну вот после проделанной работы, как опять же товарищи наши говорят, что проблем нет, долетают, работают. Именно в этом квадрате. То есть, (мы) отработали, уничтожили точку с РЭБом. Выполнили задачу. Стреляли на 8 150 (метров)», — рассказал командир расчета ПТУР с позывным «Грек».