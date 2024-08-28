Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

«Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. Работали “Корнетом”. Ну вот после проделанной работы, как опять же товарищи наши говорят, что проблем нет, долетают, работают. Именно в этом квадрате. То есть, (мы) отработали, уничтожили точку с РЭБом. Выполнили задачу. Стреляли на 8 150 (метров)», — рассказал командир расчета ПТУР с позывным «Грек».