В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями

Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация о массовой стычке иностранцев с местными жителями на улице Давыдова во Владивостоке. На распространенной видеозаписи видна большая толпа людей на улице и патрульная машина полиции. Сообщалось, что стычка произошла из-за ранее произошедшего конфликта двух иностранцев с жильцом дома, где они снимали квартиру. Во вторник полиция Приморья сообщила, что в ходе конфликта нарушений общественного порядка и противоправных действий зафиксировано не было, но двоих иностранцев доставили в отдел полиции и водворили в помещение для содержания задержанных лиц. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СК возбудить уголовное дело по факту инцидента.