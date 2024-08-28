Лидер «Ногу свело» обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант «осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов». Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.