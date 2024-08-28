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Лидер «Ногу свело» обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Источник: © РИА Новости

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — сказала собеседница агентства.

Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр.

По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант «осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов». Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.

Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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