Лидер «Ногу свело» обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — сказала собеседница агентства.
Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр.
По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант «осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов». Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.
Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.