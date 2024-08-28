Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области

«Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику. <…> Выбито очень большое количество противника», — рассказал он.
Как уточнил Алаудинов, украинские формирования в результате боев были отброшены на значительное расстояние.
ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.