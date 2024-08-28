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Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла серьезное поражение украинским подразделениям в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику. <…> Выбито очень большое количество противника», — рассказал он.

Как уточнил Алаудинов, украинские формирования в результате боев были отброшены на значительное расстояние.

ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.