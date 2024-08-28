Едущего по встречке байкера сбил пьяный водитель Toyota в Хабаровске

Потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла ночью 27 августа на территории Индустриального района. Водитель мотоцикла Duke IZTM двигался вдоль улицы Краснореченской, предназначенной для встречного движения. Около дома № 11 он врезался в Toyota Prius — иномарка разворачивалась налево и заняла крайнее левое положение на дороге.
В результате ДТП 33-летний байкер получил травмы, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи. Как выяснилось, на мотоцикле по городу он передвигался без прав. Второй участник инцидента, 47-летний мужчина, тоже отметился нарушением — судмедэкспертиза показала, что он сел за руль Toyota в пьяном виде.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.