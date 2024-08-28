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Из-за нашествия медведей закрывают кладбище в Комсомольске-на-Амуре

Для регулирования численности привлечены специалисты Управления охотничьего хозяйства краевого правительства.

Источник: Мэрия Комсомольска

С 29 августа кладбище Комсомольска-на-Амуре будет закрыто для посещения граждан. Такое решение было принято для обеспечения безопасности посетителей из-за неоднократного обнаружения за последние три недели следов пребывания на кладбище медведей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре.

На кладбище будут пропускаться только похоронные процессии в сопровождении полиции.

Для регулирования численности привлечены специалисты Управления охотничьего хозяйства правительства края.

Информация об открытии кладбища будет предоставлена гражданам дополнительно.