Из-за нашествия медведей закрывают кладбище в Комсомольске-на-Амуре

С 29 августа кладбище Комсомольска-на-Амуре будет закрыто для посещения граждан. Такое решение было принято для обеспечения безопасности посетителей из-за неоднократного обнаружения за последние три недели следов пребывания на кладбище медведей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре.
На кладбище будут пропускаться только похоронные процессии в сопровождении полиции.
Для регулирования численности привлечены специалисты Управления охотничьего хозяйства правительства края.
Информация об открытии кладбища будет предоставлена гражданам дополнительно.