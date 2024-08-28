Из-за нашествия медведей закрывают кладбище в Комсомольске-на-Амуре

С 29 августа кладбище Комсомольска-на-Амуре будет закрыто для посещения граждан. Такое решение было принято для обеспечения безопасности посетителей из-за неоднократного обнаружения за последние три недели следов пребывания на кладбище медведей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре.