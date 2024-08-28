Под Красноярском спасатели сняли с опоры ЛЭП кошку редкой масти

Кошка черепахового окраса забралась на столб линии электропередач в Боготоле Красноярского края и просидела там пять часов, не в состоянии спуститься самостоятельно. Испуганное животное выручили спасатели.
За помощью обратилась к пожарным жительница Боготола. Она поведала о неприятной ситуации, в которую угодила ее питомица: кошка влезла на опору линии электропередач и застряла там на несколько часов, рассказали в региональном главке МЧС.
Сотрудникам ведомства удалось оперативно разрядить напряженную обстановку — один из них забрался на столб по трехколенной приставной лестнице и избавил животное от опасной близости к проводам.
Пожарные передали кошку хозяйке, а затем опубликовали в Сети видеозапись спасения трехцветного — черно-бело-рыжего — беглеца.