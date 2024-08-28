Житель Братска сжег две иномарки на сумму более шести млн в автосалоне

Ночью 25 августа у 38-летнего жителя Братска появилась тяга к поджогам и мужчина решил воплотить ее в жизнь. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, мужчина разбил окно автосалона на улице Коммунальной и пролез внутрь. При себе у него было несколько емкостей с зажигательной смесью. Не спеша подойдя к одной из иномарок, он вылил содержимое бутылки, следом облил пол и другой емкости и поджег. После — скрылся в неизвестном направлении.
— В результате произошедшего поврежденными оказались два новых автомобиля. По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба превысила 6 миллионов рублей, — поделились полицейские.
Правоохранители смогли всего за пару часов установить личность поджигателя и в течение суток задержали сибиряка. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим, правда по какой статье не сообщается. Вину он полностью признал.
Сейчас дознавателем решается вопрос о заведении уголовного дела по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества путем поджога. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае нашли заблудившихся в лесу сборщиков орехов. Одного мужчину обнаружили полицейские в 25 км от села, где он выдвигался. А второй смог самостоятельно выйти к людям.