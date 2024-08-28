Житель Братска сжег две иномарки на сумму более шести млн в автосалоне

Ночью 25 августа у 38-летнего жителя Братска появилась тяга к поджогам и мужчина решил воплотить ее в жизнь. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, мужчина разбил окно автосалона на улице Коммунальной и пролез внутрь. При себе у него было несколько емкостей с зажигательной смесью. Не спеша подойдя к одной из иномарок, он вылил содержимое бутылки, следом облил пол и другой емкости и поджег. После — скрылся в неизвестном направлении.