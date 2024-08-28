В Охотском море расширили зону поиска пропавшего экипажа катамарана

Напомним, 9 августа трое родственников — 15-летний подросток, его отец и дядя — отправились с мыса Перовского, который находится в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха на Сахалин на катамаране «Байкат». До сих пор их местонахождение неизвестно. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку по факту ЧП.