Олбани
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Охотском море расширили зону поиска пропавшего экипажа катамарана

Источник: Российская газета

Две недели продолжаются поиски экипажа хабаровского катамарана, исчезнувшего в Охотском море. В зону поиска включили побережье Камчатки.

«Вертолет Ми-8 МЧС России с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю совершил облет западного побережья Камчатки. Самолет Ан-74 с хабаровскими спасателями МЧС России осмотрел акваторию Сахалинского залива и выполнил авиаразведку в Татарском проливе до границы с Приморским краем», — сообщили в главке МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По данным спасателей, с начала поисковых работ уже обследовано порядка 195 тысяч квадратных километров водной поверхности и более 10 тысяч километров прибрежной черты.

Напомним, 9 августа трое родственников — 15-летний подросток, его отец и дядя — отправились с мыса Перовского, который находится в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха на Сахалин на катамаране «Байкат». До сих пор их местонахождение неизвестно. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку по факту ЧП.