Пропавшего без вести в Хабаровском крае грибника ищут с вертолёта

В Охотском районе продолжают искать местного жителя, который ушёл за грибами неделю назад и не вернулся. К операции подключили вертолёт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
78-летний Анатолий Первухин, который проживает в районном центре, 21 августа отправился на тихую охоту в лес неподалёку от технической дороги горно-обогатительного комбината. С тех пор пенсионер не выходил на связь, о его местоположении ничего неизвестно.
В связи с продолжительной пропажей сотрудники полиции обратились за помощью к МЧС России. 28 августа вертолёт Ми-8 с спасателями на борту вылетел на поиски. Это уже второй рейс воздушного судна.
«В субботу, 24 августа, было обследовано около 30 квадратных километров лесного массива. Сегодня спасатели вновь проводят облет предполагаемого района поиска, используя необходимое оборудование и снаряжение», — отметили в МЧС.
Наземный осмотр территории продолжается при участии волонтёров и полиции.