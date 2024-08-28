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Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, удар наносился авиаракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — добавили в ведомстве.

Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.