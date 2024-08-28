17-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Иркутской области

Как выяснили полицейские, в момент аварии подросток был без мотошлема. Также известно, что у него не было водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.