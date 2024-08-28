17-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Авария произошла в вечернее время на улице Магистральная в Усолье-Сибирском.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 17-летний подросток на мотоцикле не рассчитал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и допустил столкновение со стоящим автомобилем «Тойота». С места аварии пострадавшего подростка на машине скорой помощи доставили в больницу.
Как выяснили полицейские, в момент аварии подросток был без мотошлема. Также известно, что у него не было водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.