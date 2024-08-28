Переливы сохраняются на нескольких краевых трассах в Приморье

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, накануне дорожники возобновили движение по мосту в районе Любитовки в Дальнереченском районе. Теперь мост доступен транспорту весом до 10 тонн. Для большегрузов выставлены ограничивающие знаки, альтернативный проезд по дороге Осиновка — Рудная Пристань.