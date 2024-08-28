Переливы сохраняются на нескольких краевых трассах в Приморье

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, накануне дорожники возобновили движение по мосту в районе Любитовки в Дальнереченском районе. Теперь мост доступен транспорту весом до 10 тонн. Для большегрузов выставлены ограничивающие знаки, альтернативный проезд по дороге Осиновка — Рудная Пристань.
В Хасанском округе затруднен проезд для легковых по пути к Гвоздево. На дороге зафиксированы два перелива общей длиной 600 метров и глубиной до 30 сантиметров.
В Пограничном округе нет проезда по участку улицы Дальневосточная в Жариково. Альтернативный проезд по другим улицам.
В Красноармейском округе нет проезда от Лукьяновки к Новополтавке. На участке сохраняется перелив глубиной 60 сантиметров.
Незначительные переливы есть в Кировском районе на подъезде к поселку Подгорное и в Анучинском округе по направлению к Муравейке и Еловке.