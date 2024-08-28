В Омске подешевели «однушки» и «двушки» и подорожали многокомнатные квартиры

Аналитики агентства недвижимости «Этажи» подготовили анализ ранка вторичной недвижимости Омска по состоянию на июль 2024 года.
Согласно этим данным, наибольшим спросом у омичей пользовалась вторичка в микрорайоне Заозерный, Нефтяниках и Амурском поеселке. Наименьшим: Парк Культуры, Привокзальный поселок, Садовый и Лукьяновка.
В целом в июле нынешнего года было выставлено на продажу 1 968 квартир — на 5 квартир больше, чем в прошлом месяце и на 314 больше, чем в прошлом году. В это число не вошли квартиры за чертой города, общежития, коммуналки и малоэтажное строительство.
В среднем своих покупателей проданные в июле объекты недвижимости ждали 3, 4 месяца.
В цене квартиры подешевели в среднем на 0,07% по сравнению с прошлым месяцем. Удельная цена предложения составила 106 674 ₽ за кв. м, а удельная цена продаж — 98 224 ₽ за кв. м.
Средняя цена однокомнатной квартиры составила 113 760 рублей за метр квадратный, что на 471 рубль меньше, чем в прошлом месяце. Цена двухкомнатных квартир стала меньше на 638 рублей и составила 106 943 рубля.
А вот трехкомнатные и многокомнатные квартиры, напротив, подорожали. «Трешки» прибавили в цене на 1 285 рублей и продавались за 101 624 рубля за кв. м. Цена за квадратный метр многокомнатных квартир составила 92 427 рублей, став больше на 324 рубля.
При этом лидером за июль 2024 года по величине удельной цены за кв. м. жилья на вторичном рынке стал район Кузьминки — 143 872 рубля за кв. м.. На втором месте — район Прибрежный, где в среднем цена составила 137 739 рублей за кв. м. На третьем месте — район Садовый с удельной ценой 135 000 рублей за кв. м.