В Омске подешевели «однушки» и «двушки» и подорожали многокомнатные квартиры

В целом в июле нынешнего года было выставлено на продажу 1 968 квартир — на 5 квартир больше, чем в прошлом месяце и на 314 больше, чем в прошлом году. В это число не вошли квартиры за чертой города, общежития, коммуналки и малоэтажное строительство.