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В Новосибирске Mercedes пролетел через ограду и врезался в большой тополь

На проспекте Дзержинского в Новосибирске Mercedes пролетел через ограду.

Источник: Соцсети

В Telegram-канале ACT-54 Black опубликовали кадры с места дорожного происшествия. Местные жители стали свидетелями, как водитель Mercedes-Benz G-Класс выехал на встречную полосу на проспекте Дзержинского в Новосибирске, снес ограждения и влетел в тополь.

В результате чего весь бампер автомобиля был смят. Никто из пешеходов не пострадал.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске нашли автохама на тонированной Infiniti. Ранее в Telegram-канале «АСТ-54 Black» была опубликована информация о тонированной Infiniti FX37, водитель которой нарушал ПДД.