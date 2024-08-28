В Новосибирске Mercedes пролетел через ограду и врезался в большой тополь

В Telegram-канале ACT-54 Black опубликовали кадры с места дорожного происшествия. Местные жители стали свидетелями, как водитель Mercedes-Benz G-Класс выехал на встречную полосу на проспекте Дзержинского в Новосибирске, снес ограждения и влетел в тополь.
В результате чего весь бампер автомобиля был смят. Никто из пешеходов не пострадал.
Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске нашли автохама на тонированной Infiniti. Ранее в Telegram-канале «АСТ-54 Black» была опубликована информация о тонированной Infiniti FX37, водитель которой нарушал ПДД.