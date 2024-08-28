17-летний водитель мотоцикла врезался в «Тойоту» в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском вечером 25 августа произошла авария с участием несовершеннолетнего. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, мотоциклом управлял 17-летний юноша. Двигаясь по улице Магистральной он врезался в стоящую «Тойоту Короллу».
— С полученными травмами различной степени тяжести молодой человек доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу в Иркутске. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — поделились правоохранители.
Прокуратура взяла на контроль организованную госавтоинспекторами проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты должные меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 38-летний мужчина поджег автосалон. Ущерб был нанесен двум иномаркам суммарно его оценили в сумму более двух миллионов рублей.