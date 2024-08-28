Главу разработчика «планшетов Чубайса» арестовали за растрату в «Роснано»

В 2011 году тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», но проект не был реализован. В 2014-м Счетная палата, проверив «Пластик лоджик», сообщила, что технологии у зарубежной компании не были закуплены, а завод в Зеленограде не построили.