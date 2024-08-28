CКР Башкирии завел уголовное дело по факту халатности из-за потопа в школе

Главе СКР Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела по факту халатности, допущенной при ремонте школы в Бирском районе Башкирии, сообщает пресс-служба Следственного комитета в регионе.
Как мы писали ранее, из-за дождей затопило школу в селе Бахтыбаево. В здании два года назад прошел капитальный ремонт стоимостью 26 млн рублей, основная часть средств была выделена из федерального бюджета. В смету наряду с другими работами были заложены расходы на обустройство водостоков, бетонной отмостки, а также скважины. Но в 2023 год был заключен еще один контракт, на этот раз на благоустройство территории вокруг школы. В перечень работ была включена та же скважина, также вновь планировалось обустроить и отмостку, но работы так и не были проведены.
«В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении СКР. — По поручению главы ведомства руководителем СУ по Республике Башкортостан Архангельским В. В. будет доложено о ходе расследования уголовного дела».