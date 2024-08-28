CКР Башкирии завел уголовное дело по факту халатности из-за потопа в школе

Как мы писали ранее, из-за дождей затопило школу в селе Бахтыбаево. В здании два года назад прошел капитальный ремонт стоимостью 26 млн рублей, основная часть средств была выделена из федерального бюджета. В смету наряду с другими работами были заложены расходы на обустройство водостоков, бетонной отмостки, а также скважины. Но в 2023 год был заключен еще один контракт, на этот раз на благоустройство территории вокруг школы. В перечень работ была включена та же скважина, также вновь планировалось обустроить и отмостку, но работы так и не были проведены.