В Пермском крае вынесли приговор мужчине, стрелявшему по детям с балкона

«Суд с учётом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд удовлетворил иск законного представителя одной из потерпевших на сумму 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в прокуратуре Пермского края.