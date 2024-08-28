В Пермском крае вынесли приговор мужчине, стрелявшему по детям с балкона

Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям с балкона своего дома в Пермском крае, сообщает региональная прокуратура.
Речь идёт о жителе Чайковского, который 27 апреля открыл стрельбу из страйкбольной винтовки по находящимся на детской площадки несовершеннолетним. В результате происшествия пострадали две девочки.
Приговор мужчине вынес Чайковский городской суд. Он признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль).
Как установили следствие и суд, во время совершения преступления мужчина был пьян. Раздражённый шумом, раздававшимся с детской площадки, он начал стрелять по детям из страйкобольной винтовки, заряженной пластиковыми шарами. Травмы получили две девочки.
«Суд с учётом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд удовлетворил иск законного представителя одной из потерпевших на сумму 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в прокуратуре Пермского края.