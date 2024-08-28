«Вам осталось 13 минут»: красноярец «заминировал» чердак в Свердловском районе

В марте этого года мужчина позвонил в службу 112 и заявил, что один из чердаков жилого дома в Свердловском районе заминирован. При этом никаких требований он не выдвигал.
Прибывшие на место оперативники с кинологом проверили здание и не обнаружили предметов, представляющих опасность. Через некоторое время установили и личность звонившего.
«Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который после злоупотребления алкоголем решил начать вести здоровый образ жизни. Самочувствие красноярца внезапно ухудшилось, и он позвонил по телефону экстренной службы с заведомо ложным предостережением. Примечательно, что номер он набирал несколько раз, отсчитывая время до приведения мнимой угрозы в действие», — рассказали в полиции.
За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», злоумышленника могут наказать штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на тот же срок. Решения суда он ожидает под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.