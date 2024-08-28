«Вам осталось 13 минут»: красноярец «заминировал» чердак в Свердловском районе

За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», злоумышленника могут наказать штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на тот же срок. Решения суда он ожидает под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.