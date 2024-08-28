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Средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Воронежской и Ростовской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотников над территориями Воронежской и Ростовской областей. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО за ночь уничтожены 12 украинских БПЛА, восемь — над территорией Воронежской области и четыре — над Ростовской», — сообщили в оборонном ведомстве.

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